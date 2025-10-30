AIが“人によりそう”クルマへSDV時代の新しい移動を提案デンソーが、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展します。開幕前日の10月29日、ブースがメディア向けに公開されました。デンソーブースのテーマは「街、つなぐ、モビリティ‐技術が変える未来のかたち‐」。ブース内を「人によりそうモビリティ」と「人と自然に