3WSフルオープンEVを世界初公開ヤマハ発動機はジャパンモビリティショー2025にて、『トライセラ・プロト（TRICERA proto）』を世界初公開した。【画像】フルオープン3輪EV『ヤマハ・トライセラ・プロト』世界初公開！全18枚トライセラ・プロトは、新たなドライビングプレジャーを提案するスリーホイーラータイプのフルオープン電気自動車である。世界初公開された『ヤマハ・トライセラ・プロト』（参考出展車）。  &#1