初代は2024年までに全世界で約4万台販売ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開のジャパンモビリティショー2025にて、『ネッソ（NEXO）』を日本初公開した。【画像】水素電気自動車先駆者の最新作！新型『ヒョンデ・ネッソ』全23枚『ネッソ』はヒョンデが2018年から販売している水素電気自動車（FCEV）で、2024年までに全世界で約4万台が販売され、今回公開されたモデルは第2世代目にあたる