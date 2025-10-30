山形県川西町にある公立置賜総合病院で今月20日、患者に対し「ばね指」と呼ばれる腱鞘炎の手術を行った際、誤って本来手術すべき左手親指ではなく、左手の中指を切開手術する医療ミスが起きていたことが30日、明らかになりました。病院の発表によりますと、当時は手術終了後に看護師が誤りに気付き、すぐに親指への手術を実施したということです。ミスの原因については、手術室で行われる医師と看護師による手術前の確認が適切に行