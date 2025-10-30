KLabは30日、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』シリーズの新作モバイルオンラインゲームを2026年にリリース予定であることを発表した。【画像】「俺はここで一番になってやる!!!」な爆豪のかっちゃん本作は、僕のヒーローアカデミア製作委員会より許諾を受け開発中。配信地域は、中国大陸を除く全世界を予定している。『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による