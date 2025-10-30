女子ゴルフの樋口久子三菱電機レディースは31日から3日間、埼玉・武蔵丘GCで開催される。前週マスターズGCレディースで今季4勝目を挙げたメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は30日、プロアマ戦に出場して最終調整を行った。マスターズGCレディースでは大会新記録を大幅更新する通算25アンダーをマークし4日間大会ではツアー最大差に並ぶ11打差をつけて今季2度目の完全優勝を果たした。佐久間は「出来すぎた1週間