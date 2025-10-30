◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)初回先頭打者ホームランでチームに勢いを付けたブルージェイズのデービス・シュナイダー選手が次戦の先発・山本由伸投手を警戒しました。世界一を懸け2勝2敗で迎えたこの日の試合で先発のブレーク・スネル投手の初球を強振し、レフトスタンドへ強烈な先制弾を放ったシュナイダー選手。次打者のウラジミール・ゲレロJr.選手もソロホー