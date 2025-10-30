上皇ご夫妻は30日、静養のため神奈川県葉山町の葉山御用邸に入られた。11月5日まで滞在する。葉山を訪れるのは、代替わりに伴う転居の際に一時滞在した2022年4月以来で3年半ぶり。葉山御用邸での静養は5月に予定していたが、上皇さまが心臓の検査で入院したため、延期となっていた。上皇さまは投薬治療を続けており、心臓への負荷に配慮しながら軽い運動をしている。側近によると、体調に問題はなく、滞在中はゆっくり過ごすと