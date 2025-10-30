「どうなってる？」【写真】ん？猫さんの体、どうなってるの？こんなポストをされたのはピノ（@pinocute22）さん。キャットタワーの透明なドームにすっぽり収まった猫のピノちゃんの不思議な姿が話題になりました。「え？どうなってるの！？」「液体説、立証されてる」「トリックアートすぎない？」「目の錯覚かな？」ユニークなポーズに多くの驚きの声が寄せられています。トリックアートのような姿でくつろぐピノちゃんは、さみ