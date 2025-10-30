「国のプロジェクト」と架空の開発事業への融資話を持ちかけ、保証金名目などで女性から1億円以上を騙し取った疑いでコンサルタント会社社長の男が逮捕されました。捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのはBAR TRADING JAPANの社長・長谷迅容疑者（53）です。長谷容疑者は2020年、ソフト開発事業を行う会社の代表を務める女性に「石垣島の再開発プロジェクトを進めていて内閣府と話を進めている。参画する企業に融資す