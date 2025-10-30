タレントでキャスターの横山ルリカさん（34）がインスタグラムを更新し、ミニ丈ワンピース姿を披露した。ミニスカート＆半袖ポロシャツのゴルフウェアを着こなす横山さんの最新ショットが話題となっている。【写真】「美脚美人さん！」横山ルリカのミニ丈ワンピ姿横山さんは、「久々に行けたゴルフ感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたがやっぱり楽しい〜」と、ゴルフを楽しんだことをつづっており、あわせて写真と