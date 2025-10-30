世界的なEコマース大手の米アマゾンは10月28日、約1万4000人の従業員を削減する計画を発表しました。これは業務の効率化と人工知能（AI）の導入を加速するためだということです。同社の人材体験・技術部門上級副社長のベス・ガレッティ氏は従業員に向けたメッセージで、AIはインターネット誕生以来最も画期的な技術であり、企業に前例のない速度で革新をもたらすと述べました。今回の従業員削減は、優先分野への資源再配分を通じて