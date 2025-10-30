新潟県は30日、県内でインフルエンザが流行期入りしたと発表しました。30日発表の県感染症情報によりますと、インフルエンザの1定点医療機関あたりの感染者数が2.05人となり、流行期入りの目安となる1を超えました。前週は0.85人でしたが2.4倍に増加しています。県内では4週連続で増加していて、4週前と比べますと約10倍となっています。流行期に入るのは去年より3週間早いということです。全国的にも去年より流行が早まっていると