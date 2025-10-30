阪神は30日、楠本泰史外野手（30）と来季の契約を結ばないことを発表した。楠本は花咲徳栄高−東北福祉大を経て、2017年ドラフト8位でDeNAに入団。2024年オフに戦力外となり、今季から阪神でプレー。移籍1年目の今シーズンはわずか16試合の出場にとどまった。