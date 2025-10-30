「にじたうん 2ちょうめ」グッズ全5種が可愛い！ にじさんじ、どうぶつマスコット第2弾が発売開始！VTuberグループ「にじさんじ」から、どうぶつマスコットシリーズ「にじたうん」の第2弾が登場です！ 「にじたうん 2ちょうめ」グッズとして、ぬいぐるみマスコット全5種がにじさんじオフィシャルストアで販売中。 ラインナップは、キュートなぬいぐるみマスコット全5種類！ 価格は各2,000円（税込）です。（※お1人様1会計