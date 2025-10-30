福岡市西区の「のこのしまアイランドパーク」で、ピンクや白のコスモスが見頃を迎えている。来月上旬まで楽しめるという。同園のコスモスは、早咲きと遅咲きが合わせて約50万本。今年は長引いた暑さの影響で、早咲きと遅咲きの開花が同時期になったという。担当者は「見頃が重なるのは珍しい。コスモスを見て季節を感じて」と話した。（米村勇飛）のこのしまアイランドパークで見頃を迎えたコスモス＝29日、福岡市西区（撮影・