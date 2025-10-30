三重支部137期の新人ボートレーサー・西山育（23）と鳥本智史（21）が30日、前葉泰幸津市市長（63）を表敬訪問した。市長から「まずは第一関門突破おめでとうございます。将来はビッグレーサーになってお客さんを楽しませてほしい」との激励を受け、西山が「最終的には三重を代表するレーサーになりたい」と言えば、鳥本は「ファンに愛されて長く続けられるレーサーになりたい」と、それぞれ将来の目標を語った。両者とも来