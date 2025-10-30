３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７円９６銭（０・０４％）高の５万１３２５円６１銭だった。小幅高ながら、２日連続の最高値更新となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測の後退が、相場の重しとなった。一方で、前日に続き人工知能（ＡＩ）産業への成長期待から、半導体関連銘柄の一角が買われ、相場を下支えした。米中首脳会談や日本銀行の金融政策決定会合の結