３０日午後０時半頃、福島市黒岩のゴルフ場「福島ゴルフ倶楽部民報コース」の従業員から、クマ１頭がコース内を横切るのを、プレー中の利用客が目撃したと１１０番があった。同ゴルフ場によると、利用客は約８０人いたが、屋内に避難させ、けが人はいなかった。同ゴルフ場は同日の営業を中止し、３１日の営業も取りやめる。県警福島署が付近を警戒している。