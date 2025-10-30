大井電気 [東証Ｓ] が10月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2億円の黒字(前年同期は0.2億円の赤字)に浮上し、通期計画の11.6億円に対する進捗率は17.5％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比34.1％減の9.5億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結