関西テレビ（カンテレ）は３０日、同日に開催された「ＡＩＡｇｅｎｔＳｕｍｍｉｔ’２５Ｆａｌｌ」でＧｏｏｇｌｅＣｌｏｕｄ、博報堂との３社共同で、昭和の大ヒットドラマ「どてらい男（やつ）」を生成ＡＩを活用して映像の復元を行うという取り組みを発表した。同局によると、日本の放送局では初となる。ドラマは１９７３年から７７年まで放送され、西郷輝彦が演じる青年・山下猛造が、機械工具問屋での丁稚奉公か