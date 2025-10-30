◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日、美浦トレセン新潟記念６着から久々の勝利を目指す２３年のエリザベス女王杯勝ち馬ブレイディヴェーグは４枠６番に決定した。宮田調教師は「最近は大外や最内と極端な枠が多かったので、真ん中の偶数は願っていたところ」と絶好枠ゲットに笑顔。戦法については「ジョッキー（戸崎圭太騎手）とは、しまいにかけると話してい