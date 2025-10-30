◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）東京・芝２０００メートルはスタートして２コーナーまでの距離が短いため、内枠有利とはっきりしているコースだ。実際、過去１０年の天皇賞・秋では、２ケタ馬番の勝利はなく、９番以内に入った馬しか優勝していない。展開面を推理すると、宝塚記念を逃げ切ったメイショウタバルは１３番枠に入った。武豊騎手は２９日の記者会見で「逃げると決まって