グローバルセキュリティエキスパート [東証Ｇ] が10月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比37.7％増の9億円に拡大したが、通期計画の21.8億円に対する進捗率は41.5％にとどまり、5年平均の47.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.0％増の12.7億円に拡