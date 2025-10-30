四国化成ホールディングス 四国化成ホールディングス（丸亀市）は29日、2025年12月期の第3四半期連結決算を発表しました。売上高は524億7300万円と減収だったものの、営業利益82億7500万円、経常利益85億1000万円は、それぞれ9.5％、7.9％の増益となり、第3四半期として過去最高を記録しました。ファインケミカル事業が好調で、プリント配線板の銅と樹脂の密着性を向上させる「GliCAP」の海外サーバ