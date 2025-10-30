Ｍ＆Ａ総研ホールディングス [東証Ｐ] が10月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比40.9％減の49.7億円に落ち込んだが、26年9月期は前期比18.5％増の58.8億円にＶ字回復する見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、従来は無配としていた前期の期末一括配当を5円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24