日本時間１５時３０分に仏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）15:30 予想N/A前回0.3%（前期比) 予想N/A前回0.8%（前年比)