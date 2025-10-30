豪ドル、NZドルともにややしっかり＝オセアニア為替概況 30日の市場で豪ドルドルは比較的しっかり。NY市場午後に米FOMC後のドル高を受けて0.6610台から0.6550台へ下げた後を受けた市場は、じりじりとした上昇を見せ0.6590台を付けた。その後米中会談が物足りないとの失望感からの豪ドル売りに0.6570台を付けたが、その後高値をわずかに更新するなど、しっかりした動きが続いた。 豪ドル円は100円40銭を挟んでの推移から