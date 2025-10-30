15:30植田日銀総裁、記者会見 22:45ラガルドECB総裁、記者会見 22:55ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし） 31日 2:00テュディン・スイス中銀理事、講演 2:15ローガン・ダラス連銀総裁、会議開会挨拶 欧米主要企業決算 フォルクスワーゲン、シェル、ソシエテジェネラル、クレディアグリコル アップル、アマゾンドットコム、コインベース、イーライリリー、メルク