テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンド形成、下値メドは一目均衡表の雲 1.4127エンベロープ1%上限（10日間） 1.4070ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.399321日移動平均 1.398810日移動平均 1.3983一目均衡表・基準線 1.3977一目均衡表・転換線 1.3950200日移動平均 1.3935現値 1.3915ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3848エンベロープ1%下限（10