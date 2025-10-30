日銀会合後に円売り強まる＝東京為替概況 ドル円は日銀金融政策決定会合で利上げへの動きが強まらなかったことを受けて円売りとなった。昨日ＮＹ午後のＦＯＭＣ後のパウエル議長会見で市場の12月利下げ期待をけん制したことでドル高となり、ドル円も153円台を一時回復。ただ、153円台でのドル買いに慎重で東京市場は午前中に利益確定売りなどが優勢となった。 日銀会合の結果発表前に152円16銭まで下げたが、発表後