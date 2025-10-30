西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。ソフトバンクの3勝1敗となった日本シリーズ。3戦連発の山川穂高内野手（33）に対する阪神バッテリーの攻め方に変更を求めた。山川が完全覚醒してしまった。伊東氏は阪神・坂本の攻め方が「怖がっているように感じた」という。「阪神の投手陣なら徹底して攻めることができるのに甘いところにいったら打たれるという怖さが