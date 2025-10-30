今年9月にモデルのKOHEI（28）と結婚を発表した女優の松井愛莉（28）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。リフレッシュをかねた“幸せ旅ショット”を披露した。松井は「とっても早めな初雪見れました」と書き出し、緑に囲まれた自然で雪景色が広がる中、ニット帽にリュック姿の登山風コーデでたたずむ姿をアップ。続けて「お天気にも恵まれて最高だったなぁ心も身体もリフレッシュされて幸せ旅」とつづり、10月