双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の誕生から1か月が経ったことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子「新生児から乳児に！」誕生から1か月 “声かわいい” 兄＆ “ポーズ面白い” 弟「毎日の全ての瞬間が愛おしい」翔子さんは「10/30 ついに双子一カ月！」「あっという間に新生児期終わってしまった」と報告。絵日記には「うれしい＆さみしい＆