俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。妻の花音さんと自身の母と共に地元の寿司屋を訪れた際のエピソードを明かした。【映像】川崎麻世、自宅ベランダで妻・花音さんとランチこの日、川崎は「今日は朝から夫婦で大阪で番組収録があった」と明かし「昨夜は大阪の実家に泊まり母と妻と3人で二駅先にある初めて行く寿司屋で晩御飯を食べた」と報告した。店では「予約の川崎って川崎麻世さんやん」とすぐに気づかれたと