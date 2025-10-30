【ひとくちちょうだい】 10月30日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は、高井野花氏のマンガ「ひとくちちょうだい」の連載を開始し、コミックDAYSにて第1話と第2話を公開した。第1話は無料、第2話は80ポイントが必要。 本作は、吸血鬼の血を引く笹目由比と、なにかと笹目にきつく当たる委員長、関谷を主人公にした学園マンガ。吸血鬼は血を吸った人間を意のままに操ることができるという、言