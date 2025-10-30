2018年6月から山陽新幹線で運行を続けてきた「ハローキティ新幹線」が、2026年春の運転をもって運行終了することが発表されました。デビュー以来8年間、「地域をつないで結ぶ」をコンセプトに親しまれてきたハローキティ新幹線は、ラストランに向けてさまざまなフィナーレキャンペーンを実施します。運行終了の概要から、思い出を彩る写真募集キャンペーン、限定グッズ、そして関空特急「ハローキティはるか」の運行終了情報まで、