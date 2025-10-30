大阪ガスが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆４００億円から２兆５００億円（前期比０．９％減）へ、経常利益を１６５０億円から１８６０億円（同１．９％減）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各５２円５０銭の年１０５円から中間・期末各６０円の年１２０円へ引き上げたことが好材料視されている。 米国事業が想定を上回る好調ぶりを見せ