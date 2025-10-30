対象機種の1つ「α1 II」 ソニーは10月30日（水）、ミラーレスカメラ「α1 II」「α9 III」向けの最新ファームウェアを公開した。人物の認識性能を向上させた「リアルタイム認識AF+（プラス）」への対応や、動画撮影時の真正性情報記録機能の拡張などが主な更新内容だ。 リアルタイム認識AF+（プラス）では、これまで認識や追尾が困難だったスポーツシーンでの精度が向上。たとえば選手同士