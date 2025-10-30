10月28日、女優の桜井日奈子が自身のInstagramを更新。あざとかわいい雰囲気が全開のショットを披露し、フォロワーの視線を釘づけにしている。「投稿では《うしろあみあみになってかわいいんだよ》とコメントを添え、ファッションブランド AMERI VINTAGEのペールピンク色のニットを紹介していました。背中が大きくV字に開き、下まで編み込みが施された大胆なデザインで、セクシーさとキュートさが同居した一着でした。背中を見