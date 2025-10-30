大崎電気工業 [東証Ｐ] が10月30日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の14億円→18.6億円(前年同期は15.6億円)に32.9％上方修正し、一転して18.6％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の57億円(前期は53.8億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高は、国内計測制御事業において上期で想定していたスマ