©LAPONE GIRLSME:Iの新曲「LとR」が、TBS・BS11にて2026年1月から放送開始となるTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のオープニングテーマに決定した。TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』は、月刊「なかよし」(講談社)で連載中の満井春香先生によるコミックが原作。TVアニメ第1期を2025年1月〜3月にかけて放送、このたび第2期が2026年1月より放送開始する。オープニングテーマとなる新曲「LとR」について、MIU