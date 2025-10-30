【その他の画像・動画等を元記事で観る】 aespaのNINGNINGが10月30日より全国のABCマートおよびABCマート公式オンラインストアにて発売されるFILAの人気モデル“PUFFER BOLD SLIP ON v2 FUR”“PUFFER BOLD SLIP ON v2”を着用した、ホワイトパフスタイルの新ビジュアルが公開となった。 ■シューズの魅力とNINGNINGの透明感溢れるかわいらしい世界観を表現 冬のトレンドでもある“PUFF（パフ）感”のあるシ