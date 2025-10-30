日本ケンタッキー・フライド・チキンは1月1日、「ケンタ福袋」(3,500円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。また、11月6日より、事前抽選販売の受付を専用特設サイトで開始する。「ケンタ福袋」(3,500円)イメージ毎年好評の福袋が、今年もさらにおトクな内容で登場する。人気定番メニューの「KFC全店共通引換券」5,350円相当(オリジナルチキン2ピース引換券3枚、バーガー1個引換券2枚、ポテト(S)1個引換券3枚、ビ