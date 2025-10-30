１９８９年に日本公開された映画「バグダッド・カフェ」のミュージカル版が１１月に上演される。主人公のドイツ人旅行者ジャスミンに花總（はなふさ）まり、ジャスミンが訪れるモーテルの女主人ブレンダに森公美子。ミュージカルを中心に活躍してきた２大スターの共演だ。（小間井藍子）アメリカ西部の砂漠にあるモーテル「バグダッド・カフェ」を舞台に、ジャスミンの魅力的な人柄がモーテルに集う人々の心を癒やし、変えてい