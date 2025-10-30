タレントの平愛梨（４０）が３０日、都内で行われた参天製薬「近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまできること」のプレスイベントに出席した。平は、２０１７年にサッカー日本代表の長友佑都（３９）と結婚。１８年に長男、１９年に次男、２１年に三男、２３年に四男が誕生。育児と仕事に忙しい日々を送る。子どもの目を守る意味でもこの日のイベント参加を楽しみにしていたといい、「普段、夜中に夜泣きする