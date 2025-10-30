俳優竹野内豊（54）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。テレビ好きだった父親の思い出話をした。黒柳徹子が、自衛官だった竹野内の父について「お父さまはテレビ好きでらしたそうですね」と振ると、竹野内は「テレビは好きでしたね。とにかくスポーツ…野球がすごく好きで、野球中継ですとか、子どものときによく見てたのはドリフターズとかね」と振り返った。黒柳から「お父さまもそういうの見るの、