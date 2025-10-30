体操男子で今月の世界選手権個人総合で３連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が３０日、丸の内仲通りで行われたイベントに、昨夏のパリ五輪団体総合金メダルメンバーの萱和磨（セントラルスポーツ）、女子で同五輪代表の牛奥小羽（日体大）と参加した。トークショーのほか、実技を披露したあと、集まった丸の内の会社員とともにラジオ体操にも参加した。普段の演技とは勝手が違い戸惑いながらだったとはい