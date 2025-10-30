歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が３０日、都内で巡業公演「春暁特別公演２０２６」（来年３月７〜２５日、東京・府中の森芸術劇場など全国１１か所）の取材会を行った。来年で２２年目となる中村屋一門の巡業公演。演目は勘九郎、七之助、中村鶴松によるトークコーナーから始まり、中村いてう、中村仲之助、中村仲四郎、中村仲助、中村仲弥、中村仲侍、澤村國久、中村山左衛門による「艶紅曙接拙（いろもみじつぎきのふ