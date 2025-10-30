◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディスプロアマ戦（３０日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）２０２１年大会覇者で国内ツアー４週連続出場の最終戦に臨む渋野日向子（サントリー）は３０日、プロアマ戦で最終調整した。３週前から国内ツアーに参戦。予選落ち、４０位、４７位と上位に食い込めない状況が続いている。「ここまで３試合は一度、首位発進はあったけど、なかなかうまくいかない日